COMUNALI COLLARMELE: RIELETTO SINDACO ANTONIO MOSTACCI

22 Settembre 2020 16:30

COLLARMELE – A Collarmele (L’Aquila) rieletto sindaco Antonio Mostacci con 376 voti (59,97%).

La sfidante Milva Ranalli si è fermata a 249 voti (39,71%) e tre seggi.




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Due voti per Corrado Centonze e zero per Luca Livi e Danilo Dessì.

Elettori: 868; Votanti: 648 (74,65%).

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