COMUNALI COLLARMELE: RIELETTO SINDACO ANTONIO MOSTACCI

COLLARMELE – A Collarmele (L’Aquila) rieletto sindaco Antonio Mostacci con 376 voti (59,97%).
La sfidante Milva Ranalli si è fermata a 249 voti (39,71%) e tre seggi.
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Due voti per Corrado Centonze e zero per Luca Livi e Danilo Dessì.
Elettori: 868; Votanti: 648 (74,65%).
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