COMUNALI COLLARMELE: RIELETTO SINDACO ANTONIO MOSTACCI

COLLARMELE – A Collarmele (L’Aquila) rieletto sindaco Antonio Mostacci con 376 voti (59,97%).

La sfidante Milva Ranalli si è fermata a 249 voti (39,71%) e tre seggi.

Due voti per Corrado Centonze e zero per Luca Livi e Danilo Dessì.

Elettori: 868; Votanti: 648 (74,65%).

Download in PDF©