COMUNALI COLLEPIETRO: MAURO COLANGELI ELETTO SINDACO

COLLEPIETRO – A Collepietro (L’Aquila) eletto sindaco Mauro Colangeli con 86 voti, pari al 60,56%, e 7 seggi.
Lo sfidante Giuseppe Bonsignore si ferma a 56 voti, pari al 39,44% e 3 seggi.
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- 11:29 - ELEZIONI CASTEL DEL MONTE: ELETTO SINDACO MATTEO PASTORELLI
- 11:24 - ELEZIONI COMUNALI: GLI AUGURI DI BIONDI A TUTTI I SINDACI ABRUZZESI ELETTI
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Elettori: 348; Votanti: 143 (41,09%).
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