COMUNALI COLLEPIETRO: MAURO COLANGELI ELETTO SINDACO

22 Settembre 2020 12:01

COLLEPIETRO – A Collepietro (L’Aquila) eletto sindaco Mauro Colangeli con 86 voti, pari al 60,56%, e 7 seggi.

Lo sfidante Giuseppe Bonsignore si ferma a 56 voti, pari al 39,44% e 3 seggi.




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Elettori: 348; Votanti: 143 (41,09%).

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