COMUNALI, CONFERENZA FRATELLI D’ITALIA SU ANALISI DEL VOTO IN ABRUZZO

L’AQUILA – Il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia convoca una conferenza stampa per l’ analisi del voto del primo turno delle elezioni amministrative e dell’imminente ballottaggio.

L’appuntamento, si legge in una nota, è per domani, mercoledì 22 giugno, alle 11, nella sala ‘Fabiani’ del Consiglio regionale a L’Aquila. La conferenza sarà anche trasmessa in diretta facebook sulla pagina Fratelli d’Italia Abruzzo.

Si tratta della seconda convocazione dopo quella annullata la settimana scorsa, inviata per mail in quel caso dall’assessore regionale Guido Liris, in qualità di commissario vicario provinciale, che però prevedeva solo l'”Analisi del voto di domenica scorsa al Comune dell’Aquila” e non il focus complessivo a livello regionale, ancora più rilevante in vista del discusso ballottaggio del 26 giugno ad Ortona con l’apparentamento del candidato di centrodestra, Angelo Di Nardo (FdI) e del civico Ilario Cocciola, con pezzi di centrosinistra dentro, che sfideranno il sindaco uscente, Leo Castiglione.