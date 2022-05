COMUNALI: “DA ‘L’AQUILA AL CENTRO’ ENTUSIASMO E COMPETENZE PER FARE LA DIFFERENZA”

L’AQUILA – C’è “L’Aquila al Centro”, formazione che fa riferimento al partito che vede come coordinatore nazionale Gaetano Quagliariello e come segretario regionale Mimmo Srour, fra le liste in campo per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno nel capoluogo abruzzese, a sostegno di Pierluigi Biondi.

“Tra consiglieri uscenti, professionisti, lavoratori e imprenditori, giovani e pensionati, politici più esperti e cittadini che si affacciano per la prima volta all’impegno pubblico, persone desiderose di mettere a disposizione della città le proprie energie e competenze, rappresentative per età, contesti territoriali e con una reale presenza di genere ben oltre gli obblighi di legge – si legge in una nota della lista – siamo pronti ad affrontare questa sfida con tutta la determinazione”.

“Siamo soddisfatti – commenta Mimmo Srour -, perché con la sola forza attrattiva del nostro progetto politico siamo riusciti a mettere in campo una lista competitiva, rappresentativa del tessuto sociale aquilano, composta da candidati portatori delle speranze e delle competenze necessarie per realizzare l’idea di città che condividiamo con Pierluigi Biondi”.

“L’Aquila merita di guardare avanti e non di tornare indietro – afferma il senatore Gaetano Quagliariello -. Noi intendiamo essere garanti che il percorso di cambiamento non si interrompa ma anche rappresentare un valore aggiunto determinante in termini di idee, contenuti e classe dirigente, affinché il prossimo quinquennio lasci il segno e proietti definitivamente la città verso un futuro di ripartenza. La squadra di ‘L’Aquila al Centro’, che unisce entusiasmo ed esperienza, potrà fare la differenza”.

DI SEGUITO L’ELENCO DEI CANDIDATI DELLA LISTA

Anna Altarini , Pamela Capannolo, Mauro Cappelli, Maria Rita Cassiani, Celeste Celati, Paola Centi, Fadhila Cherni, Francesco Colaianni Giulia Coletta, Daniele D’Angelo, Francesca Del Re, Marcello Dundee, Stefano Flamini, Domenica Giardini, Mirco Ianni, Isabella Ippoliti, Alessia Manetta, Giovanna Manilla, Mariolino Masiello, Michela Pacione, Marta Panella, Marcella Pantalone, Benito Pasqua, Luigi Leonardo Pratesi, Anna Ricciuti, Tiziana Rosati, Sara Sajjadi, Paolo Salvi, Vittorio Sconci, Noemi Tazzi, Dario Ennio Visconti, Arnaldo Vitelli