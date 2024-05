COMUNALI: DOMANI DIBATTITO PUBBLICO A MONTESILVANO CON IL CANDIDATO SINDACO D’ADDAZIO

MONTESILVANO – Progetti PNRRR per la città (per decine di milioni di euro). “Una grande opportunità di valorizzazione della città, Spesso sprecata con progetti non discussi con i cittadini, affidati in fretta senza gara, pieni di errori progettuali, senza piani di riferimento obbligatori (senza un Piano del Traffico, con un Biciplan mai portato in Consiglio Comunale) senza la partecipazione di cittadini e portatori di interesse. Non è così che si costruisce la città nuova”.

Di questi e altri temi si discuterà in un dibattito pubblico con il candidato sindaco per Montesilvano (Pescara) D’Addazio domani dalle 18-20 a fronte Porto Allegro, Piazza dell’edicola, v, Aldo Moro 20.Cittadini ed operatori sono invitati a partecipare.