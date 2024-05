COMUNALI: ECCO LA LISTA “MOSCIANO DEMOCRATICA” CHE SOSTIENE IL CANDIDATO SINDACO GALIFFI

MOSCIANO SANT’ANGELO – “Puntiamo a proseguire nell’importante lavoro intrapreso in questi anni e lavorare per il bene della collettività mettendo ancora una volta al centro della nostra attività amministrativa il cittadino e i suoi bisogni e non interessi particolari o di parte”.

Si presenta così la Lista Civica “Mosciano Democratica” che correrà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 a sostegno del candidato Sindaco Giuliano Galiffi che si propone alla collettività moscianese per il suo terzo mandato. “Cinque anni fa, quando la nostra lista venne rieletta con il sostegno di una importante maggioranza, avevamo proposto un programma ambizioso per il nostro territorio, la pandemia con le sue conseguenze ha cambiato in maniera radicale il mondo e ha costretto anche noi a rivedere i nostri progetti – spiegano i rappresentanti della Lista Civica moscianese nel teramano– questo però non ci ha impedito, seppur tra mille difficoltà, di lavorare per il bene della nostra gente e dalle difficoltà sono nate anche diverse opportunità, come quelle legate al PNRR, che ci hanno permesso grazie al duro lavoro di intercettare ben 13 milioni di euro di fondi, risorse fresche che abbiamo investito nell’edilizia scolastica, nel dissesto idrogeologico e nella messa in sicurezza del territorio e, in parte, nella digitalizzazione dell’Ente, consci delle nuove sfide che si sono aperte”.

“Oggi ci riproponiamo al giudizio della nostra comunità forti di quanto abbiamo fatto in dieci anni al governo della città dove abbiamo amministrato con la coscienza del “buon padre di famiglia”, al servizio della nostra gente e proponendo oggi un nuovo gruppo esperto, coeso e voglioso di mettersi a disposizione, che si presenta con un giusto mix di esperienza e gioventù, competenza e voglia di fare, consapevole di come si amministra un territorio complesso come il nostro, con un solo e unico obiettivo: il bene di questo paese” conclude la nota. “Mosciano Sant’Angelo deve proseguire nella sua crescita forte delle sue grandi ricchezze, un tessuto imprenditoriale e produttivo che molti ci invidiano e che sicuramente potrà crescere ancora con ulteriori azioni mirate; un mondo associativo incredibile, sempre pronto a lavorare ed a sostenere la collettività, le sue eccellenze eco- gastronomiche, riconosciute e apprezzate e tutte quelle peculiarità che rappresentano e valorizzano il nostro comprensorio”.

Questi i candidati della Lista Civica “Mosciano Democratica” corredato da professione e data nascita: Mirko Rossi Vicesindaco in carica 01/07/1989 Donatella Cordone Assessore in carica 08/01/1971 Antonio Puglia Consigliere Comunale in carica 18/11/1962 Francesco Addazio Geometra e imprenditore 21/10/1979 Katia Andrenacci Avvocato 29/07/1978 Jessica Azzaro Studentessa in Beni Culturali 09/09/1993 Leonardo D’Antonio Quality manager in azienda privata 04/05/1998 Antonio Firmani Operaio 10/05/1968 Angelo Marziani Dipendente Pubblica Amministrazione 02/08/1972 Ernesto Nobile Consulente del Lavoro 03/01/1982 Antonio Passamonti Operaio 24/03/1983 Rosanna Rapini Impiegata 30/08/1970.