COMUNALI: ELETTO SINDACO CONSIGLIERE REGIONALE TONY DI GIANVITTORIO

TERAMO – Vince a Notaresco, in provincia di Teramo, Tony Di Gianvittorio, consigliere regionale di valore Abruzzo, ex leghista, con 1.825 voti, pari al 44,62%. Ha battuto Giuseppe Corradetti, che ha preso 1.526 voti (37,31%), appoggiato dal sindaco uscente Diego Di Bonaventura, ex presidente della Provincia. Terzo Daniele Di Furia, 739 voti (18,07).

Ora Di Gianvittorio ha tre mesi per dimettersi da consigliere regionale, e se opterà per la fascia da sindaco, entrerà all’emiciclo la leghista Federica Rompicapo