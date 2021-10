ROMA – Elezioni comunali in Italia: secondo i primi Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, il centrosinistra è in netto vantaggio a Roma e Torino rispetto al centrodestra. Testa a testa, invece, tra i due candidati di Trieste.

Il dato definitivo dell’affluenza è al 45,35%, in netto calo rispetto al 53,60% del primo turno.

Le urne sono chiuse, adesso le tre grandi città in sfida per il ballottaggio delle elezioni comunali attendono il nome del loro nuovo sindaco. Secondo i primi Exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, il centrosinistra è in netto vantaggio a Roma e Torino rispetto al centrodestra. Se gli exit poll verranno confermati dai dati reali il centrosinistra oltre a Milano, Bologna e Napoli, vinte al primo turno, dovrebbe portare a casa anche i sindaci della capitale d’Italia e Torino.

A Roma il candidato del Pd Roberto Gualtieri ha ottenuto, secondo gli Exit poll Rai, tra il 59-63%. Il rivale del centrodestra, Enrico Michetti, è al 37-41%. A Torino, Stefano Lo Russo è al 56-60% e Paolo Damilano 40-44%.

Il base ad una prima proiezione su voti che arrivano dai seggi, Gualtieri è al 57.2%-59.2%, Michetti 40.8%-42.8%.

Applausi al comitato di Roberto Gualtieri, quando sono stati proiettati i primi exit poll in Rai che lo danno tra il 59 e il 63% dei consensi sul suo sfidante Enrico MIchetti al 37-41%.

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra) si attestano entrambi tra il 48% e il 52%.

Si vota anche tra i comuni capoluogo, a Latina dove la sfida ètra Vincenzo Zaccheo del centrodestra e Damiano Coletta del centrosinistra, a Cosenza tra Franz Caruso del centrosinistra e Francesco Caruso del centrodestra. A Varese tra Matteo Luigi Bianchi del centrodestra e Davide Galimberti del centrosinistra+M5S, a Savona tra Angelo Schirru del centrodestra e Marco Russo del centrosinistra, a Benevento tra Clemente Mastella, sindaco uscente e Luigi Diego Perifano del centrosinistra e a Isernia tra Piero Castrataro del centrosinistra+M5S e Gabriele Melogli del centrodestra.