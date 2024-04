COMUNALI FARINDOLA: PASSAGGIO CONSEGNE TRA SINDACO LACCHETTA E IL SUO VICE LABRICCIOSA

FARINDOLA – Il vice sindaco del comune di Farindola, Luca Labricciosa, è il candidato sindaco del gruppo di maggioranza di centrodestra che si presenterà alle elezioni del prossimo giugno nel comune della provincia di Pescara.

Lo ha annunciato in una nota il primo cittadino uscente, Ilario Lacchetta, che ha rotto gli indugi anticipando la strategia dell’amministrazione attiva.

Labricciosa, libero professionista, è direttore generale del Polo d’Innovazione Abruzzo Italy, con una esperienza ventennale nella Pubblica amministrazione, a livello locale, regionale e nazionale.

“Squadra che vince non si cambia, su questo motto intendiamo proseguire il nostro cammino di crescita economica, sociale e culturale a Farindola – spiega Lacchetta che in sostanza conferma la squadra che negli ultimi anni ha governato la comunità ai piedi del Gran Sasso -. L’esperienza in questo mandato anni ci ha rafforzato, abbiamo lavorato in piena armonia, in un clima di squadra straordinario, per questo con i miei colleghi amministratori abbiamo maturato la decisione di proseguire nel cammino confermandoci tutti e affidando la fascia di candidato al mio vice sindaco Labricciosa, un professionista dalle grandi qualità umane e competenze professionali, doti che ha sempre dimostrato con impegno, abnegazione e affidabilità”.

Al sindaco uscente fanno eco l’assessore Giammarco Marzola e il presidente del consiglio comunale, Maria Pia Di Quinzio, e il consigliere del delegato Luigi Falconetti.

“Siamo un gruppo compatto, affidabile e competente che si conferma in continuità un pò come ha fatto l’amministrazione regionale. Siamo certi che il risultato alle urne ci darà ragione”.