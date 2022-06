COMUNALI, CENTRODESTRA: FDI SUPERA LA LEGA A L’AQUILA, VERONA, PARMA E GENOVA

ROMA – Secondo la prima proiezione sui voti di lista alle elezioni comunali, realizzata dal consorzio Opinio Italia per la Rai, Fratelli d’Italia ha superato la Lega a Genova (10,1% contro il 6,7%), a L’Aquila (18,8% contro 12,5%), Verona (10,2% contro 6,5) e a Parma (6,9% per FdI, 4,6 per la Lega). A Palermo Fratelli d’Italia si attesta all’8,4%, Prima l’Italia al 4,7 mentre Forza Italia è al 12%. Il partito di Berlusconi ottiene il 4,7% a Genova, il 5,4 a L’Aquila, il 4,5% a Verona. La proiezione ha una copertura del 16%.