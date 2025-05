COMUNALI: IN ABRUZZO ALLE 19 AFFLUENZA AL 38.76%, IN CALO

SULMONA – Resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani alle 7 per chiudere alle 15, quando partiranno le operazioni di scrutinio, i seggi nei sei comuni abruzzesi dove si vota per eleggere sindaci e consiglieri: Sulmona, Carsoli, Bisegna, Ortona, Bussi sul Tirino e Castilenti, circa 50mila elettori in tutto.

Tutte le consultazioni elettorali sono anticipate rispetto alla scadenza naturale: i Comuni sono commissariati o per la caduta delle precedenti amministrazioni o, come nel caso di Bussi sul Tirino, per la morte del sindaco.

L’affluenza alle ore 19 in Abruzzo è al 38,76% in calo rispetto al dato complessivo della precedente tornata elettorale (41,17%).

Per le elezioni comunali si può votare per un candidato sindaco e una lista, esprimendo fino a due preferenze, purché di genere diverso.

Nei Comuni sopra i 15mila abitanti è possibile il voto disgiunto, negli altri no.

Nei Comuni con meno di 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza, indicando il cognome del candidato consigliere che si vuole sostenere.

Nei Comuni più grandi il numero di preferenze sale a due, ma in questo caso bisogna rispettare l’alternanza di genere.

Le preferenze quindi dovranno essere attribuite a un candidato donna e a un uomo, altrimenti la seconda non sarà considerata valida.

In Abruzzo sono solo due le città la cui popolazione supera i 15.000 abitanti, quindi con possibilità di andare al ballottaggio: Sulmona e Ortona.

Se nessun candidato supererà il 50% dei consensi al primo turno, si tornerà alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno.