COMUNALI ITALIA: EXIT POLL, CSX VINCE A GENOVA E RAVENNA, BALLOTTAGGIO A TARANTO E MATERA

ROMA – L’affluenza definitiva alle elezioni amministrative si è attestata al 54,42%, rispetto al 47,17% della tornata precedente, nei 126 comuni al voto in Italia, con due milioni di elettori chiamati a eleggere nuovi sindaci e consigli comunali.

In base agli exit poll Consorzio Opinio Italia per la Rai il centrosinistra è avanti nelle maggiori città: a Genova Silvia Salis, è in vantaggio tra il 53% e il 57% dei voti su Pietro Piciocchi del centrodestra. Seguono i candidati sindaco Antonella Marras (Sinistra Alternativa) e Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) entrambi tra lo 0,5 e il 2,5%.

A Ravenna il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni è dato tra il 61% e il 65%, mentre Nicola Grandi, sostenuto da Fdi e Forza Italia è fra il 21,5% e il 25,5%, Alvaro Ancisi della Lega è fra il 4% e il 6%.

A Matera si va verso il ballottaggio, ma è avanti per il centrosinistra Roberto Cifarelli con una forbice tra il 44,5% e il 48,5%. Molto distante il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti al 31,5-35,5%. Seguono Domenico Bennardi (M5s) tra l’8 e il 12%% e Vincenzo Santochirico (Progetto Comune) tra il 6% e l’8%.

Verso il ballottaggio anche Taranto, tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti dato tra una forbice tra il 37% e 41%, e il candidato del centrodestra, senza Lega, Luca Lazzaro, tra il 20% e 24%, seguito a poca distanza dal candidato civico, Francesco Tacente, tra il 19% – 23%. Resta staccata Annagrazia Angolano (9% – 13%), del Movimento 5 stelle, che risulterebbe ora determinante.

“I dati delle amministrative dimostrano che quando il centrosinistra è unito e ha candidati credibili vince. Praticamente ovunque”, scrive già sui social il presidente di Italia viva, Matteo Renzi.