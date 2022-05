ATESSA – Presentata la lista “Atessani per Atessa” a sostengo della canidata a sindaco Annalisa Giuliani per le prossime elezioni amministrative in programma il 12 giugno ad Atessa (Chieti).

Ecco i candidati: Simona Auriemma, Sara Cappellone, Alessandra Carunchio, Katiuscia Cinalli, Tiziana Del Roio, Andrea Di Cola, Luca Di Lallo, Adelio Iacobitti, Marco Ramundo, Angelo Sciotti, Lanfranco Testani, Maria Concetta Travaglini.