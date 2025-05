COMUNALI: LA PORTA, “CDX UNITO PER RINASCITA SULMONA, CITTA’ DEVE USCIRE DA ISOLAMENTO”

SULMONA – “A Sulmona, come in tanti altri comuni d’Italia, stiamo affrontando una gravissima crisi socio-economica e vogliamo scongiurare che questa crisi ci privi dell’identità storico-culturale della nostra città. Dobbiamo dare nuova centralità alla cultura e alle industria, occorre dare fiducia ai nostri ragazzi. Tutto questo si fa con una giusta amministrazione. Crediamo molto nel nostro candidato, che è soprattutto un capace professionista attorno al quale il centrodestra si è unito da subito”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, la consigliera regionale di Forza Italia Antonietta La Porta in vista delle comunali in programma il 25 e 26 maggio.

Sei i comuni al voto in Abruzzo, con una particolare attenzione ai due sopra i 15mila abitanti, Sulmona e Ortona, dove il centrodestra sostiene rispettivamente Luca Tirabassi, presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, e Nicola Fratino, che di Ortona è stato sindaco per due volte e anche vice.

“È importante in primis che il nuovo sindaco faccia gli incontri giusti, non bisogna isolarsi – sottolinea – non possiamo più permettersi una città isolata come quella che abbiamo visto gli ultimi anni, bisogna immediatamente attuare misure forti per contrastare questa crisi”.

“Tirabassi si è battuto fin dall’inizio e continua a farlo sia per il tribunale di Sulmona che per gli altri tribunali abruzzesi classificati come minori e che in realtà minori non sono. Dobbiamo veramente mettercela tutta per salvaguardarli e oggi abbiamo anche il sostegno del Governo”.

“Le battaglie storiche di Forza Italia sono: no agli sprechi, sì agli incentivi, alla sinergia pubblico-privato, tutte cose che possono aiutare Sulmona a rinascere. Un buon sindaco deve intercettare tutto ciò che può essere d’aiuto alla città a tutti i livelli istituzionali”.

“Credo che avremo un ottimo risultato, noi come Forza Italia perché siamo riusciti a creare una bella lista piena di professionisti e soprattutto persone giovani, abbiamo puntato su questo perché ci crediamo molto”, conclude.