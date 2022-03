COMUNALI L’AQUILA: CANDIDATI CON PD PALUMBO COME CAPOLISTA E ALBANO

L’AQUILA – Il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale Stefano Palumbo e il consigliere comunale Stefano Albano saranno candidati nella lista del PD per le prossime elezioni amministrative di maggio, a sostegno della candidata sindaco Stefania Pezzopane. Palumbo sarà capolista, e prima delle candidatura della deputata era uno dei papabili ad aspirante sindaco.

A comunicarlo Emanuela Di Giovambattista, segretaria Unione Comunale Pd L’Aquila.

“Sono molto grata a Stefano Palumbo ed a Stefano Albano che hanno deciso di candidarsi nella lista del PD per le prossime elezioni amministrative, così come sono grata a tutti i dirigenti politici, presenti alla loro conferenza stampa, che hanno testimoniato di voler partecipare da protagonisti a questa campagna elettorale, a sostegno del PD e della candidatura a Sindaca di Stefania Pezzopane. Sono particolarmente riconoscente a Stefano Palumbo che ha accettato di guidare, come capolista, la lista del PD, accogliendo una proposta che è stata anche mia.

Stasera stessa ho convocato una riunione del coordinamento politico cittadino per sancire definitivamente e formalmente questa decisione.”