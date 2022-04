COMUNALI: L’AQUILA NUOVA SI PRESENTA, “PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA PER GOVERNO CITTA'”

L’AQUILA – “Abbiamo deciso di appoggiare la candidatura di Stefania Pezzopane con una lista di persone impegnate nei vari campi della società civile consapevoli della necessità di una nuova proposta politica, con l’obiettivo di dare risposte alle nuove emergenze sociali ed ai problemi irrisolti della città”.

Così l’ex sindaco di Castel del Monte, Luciano Mucciante, ha oggi presentato la lista L’Aquila Nuova, nella coalizione che sostiene la candidata del centrosinistra, la deputata del Pd, Stefania Pezzopane.

Presenti i candidati Antonello Salvatori, ingegnere, Silvano Cappelli, ex sindaco di San Demetrio, Paolo Romano, consigliere di Italia Viva, e ancora Stefania De Michele, Adolfo Bonura, Luca Schillaci, Elisabetta Sulli e Marta Casilli.

Abbiamo ritenuto opportuno, mettere a disposizione della città, la nostra passione e esperienza per dare una mano a riscoprire e valorizzare le nostre bellezze storiche, artistiche, turistiche e culturali. Programmare il quotidiano è fondamentale per chi vuole vivere e investire nella Città Territorio; ma è vitale avere un programma per lo sviluppo economico, turistico e naturalistico del Comprensorio. L’Aquila ha bisogno di guida forte ed autorevole che possa difendere le peculiarità delle aree interne montane per un riequilibrio delle politiche sanitarie, sociali e dei servizi alle persone. Con Stefania Pezzopane, donna di capacità programmatiche e di alta esperienza politica si può fare”.