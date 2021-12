COMUNALI L’AQUILA: PD, “INCONTRO PROFICUO CON DIECI SIGLE POLITICHE E CIVICHE”

“Esprimo grande soddisfazione per l’incontro che si è svolto ieri tra le forze democratiche e progressiste cittadine. All’incontro hanno partecipato oltre dieci sigle politiche e civiche, rappresentative dell’area del centrosinistra e di vari mondi della città, che possono dare vita ad una coalizione anche più ampia rispetto a quella che si è candidata alle scorse amministrative del 2017”.

Lo sostiene Emanuela Di Giovambattista, segretaria Unione comunale del Partito democratico dell’Aquila.

“Si tratta di un risultato importante ed insperato fino a qualche mese fa, frutto della capacità di federazione del PD che ha sempre creduto nel valore e nell’importanza di una coalizione larga e unitaria, consapevole che è quello che buona parte della città si aspetta da noi.

Rappresenta, inoltre, il frutto di un lavoro iniziato mesi fa e che abbiamo portato avanti con spirito di grande apertura, capacità di dialogo, di inclusione e mediazione, nonostante gli scetticismi di molti e la narrazione di certa stampa, e che auspichiamo possa continuare includendo ulteriori energie della città”, prosegue Di Giovambattista

“Ieri abbiamo consegnato, alla nostra area politica, un tavolo largo e rappresentativo. Da adesso in poi, l’obiettivo dovrà essere quello di tenerlo unito su un percorso di lavoro politico che, in tempi brevi, arrivi alla definizione del progetto di città e di chi lo guiderà. L’unità di questa coalizione sarà, in questa fase, responsabilità di tutti, nessuno escluso. Il PD, che l’ha caparbiamente cercata e costruita, proverà a difenderla con ogni mezzo”, conclude l’esponente dem.