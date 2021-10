COMUNALI: LUISA RUSSO PRIMA DONNA SINDACO A FRANCAVILLA AL MARE

FRANCAVILLA AL MARE – È Luisa Russo, 53 anni, avvocato, il nuovo sindaco e la prima donna sindaco di Francavilla al Mare (Chieti).

La Russo, alla guida di una coalizione di centrosinistra, è stata eletta al ballottaggio con il 65,75%, pari a 7.020 voto, dopo aver raggiunto il 48,56% al primo turno, nella sfida con il candidato del centrodestra Roberto Angelucci, più volte sindaco della città adriatica, che al primo turno si era fermato al 29,63% e che al ballottaggio è arrivato al 34,25% pari a 3.657 preferenze.

La Russo dal luglio 2018 era assessore al commercio, agricoltura, demanio e Suap nella giunta uscente guidata al sindaco Antonio Luciani che ha governato la città negli ultimi dieci anni e la cui lista di riferimento è stata la più votata in assoluto.

“Sono soddisfattissima, è un risultato straordinario, sono onorata ed orgogliosa, sento un grande senso di responsabilità – ha detto la Russo commentando la sua elezione. È una vittoria non mia della squadra, del lavoro fatto in questi dieci anni, del sindaco Antonio Luciani e di tutta la squadra che ha creduto in me, andremo avanti tutti insieme per costruire il futuro di Francavilla – ha detto la Russo. Roberto Angelucci è stato il primo a chiamarmi, lo saluto e lo ringrazio, speriamo che il clima diventi più disteso e lavoreremo sicuramente per la città. Io caratterialmente sono una persona che aggrega, che media, sono molto dedita all’ascolto, questo è il mio obiettivo, non voglio essere divisiva, voglio lavorare per la città, sono la prima donna sindaco nella storia di Francavilla, anche questo probabilmente potrà essere un motivo per il quale potrò essere più aggregante. Quando una donna avanza avanza per tutte le donne, per me è un grande orgoglio e un grande onore e anche una grande responsabilità, mi metterò subito al lavoro. Credo che una squadra fatta dal civismo e dai partiti sia una squadra che funziona perché ci si confronta, si discute ma poi si sceglie sempre il meglio per la città”.