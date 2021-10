COMUNALI, MARIO NUGNES NUOVO SINDACO DI ROSETO: “HA VINTO PROGETTO CIVICO CHE PUNTA SU RINNOVAMENTO”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Con 6.233 voti (pari al 56,03%) Mario Nugnes è il nuovo sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Nugnes, alla guida di una coalizione civica sostenuta dalle sei liste “Azione con Carlo Calenda-Nugnes sindaco”, “Fare Per Roseto”, “Casa Civica-Altracittà-Volt”, “Under”, “Operazione turismo” e “Sport e Civismo” si è imposto con un ampio distacco al turno di ballottaggio sullo sfidante di centrodestra William Di Marco, che si è fermato al 43,97%.

“Voglio dire grazie a tutti i cittadini rosetani, che hanno riposto in noi la loro fiducia – ha detto Nugnes – ci impegneremo affinché Roseto ritrovi le sue radici e per riavvicinare i cittadini alla politica. Ha vinto un progetto civico che vuole mettere al centro le competenze, il rinnovamento, puntare sui giovani”.

Dopo il primo turno a sostegno di Nugnes si era espresso anche il Pd, che in una nota aveva espresso il pieno appoggio al candidato delle liste civiche. Ma Nugnes ci tiene a rimarcare che non vi è stato alcun avvicinamento. “L’unico apparentamento è stato quello con i cittadini – ribadisce – che hanno premiato un progetto per il bene della città”.