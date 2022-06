COMUNALI, MARSILIO: “UNITA’ CENTRODESTRA AL PRIMO POSTO”

L’AQUILA- “Non voglio parlare di equilibri, rimpasti, poltrone, sono cose che i cittadini schifano. Quello che dobbiamo imparare tutti, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, movimenti civici, centrodestra in generale, è lavorare con serietà, saper dare le risposte ai cittadini, non pensare ai bilancini e lavorare duro sui temi, sugli argomenti e questo è quello che premia, quello di cui hanno bisogno i cittadini, non di sapere chi avrà un assessorato in più o in meno”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Comitato di Pierluigi Biondi, alla guida della coalizione di centrodestra alle amministrative dell’Aquila, ad un passo dalla riconferma al primo turno.

“L’unità del centrodestra è un valore prezioso che bisogna sempre preservare e mettere al primo posto. Negli ultimi due anni abbiamo perso alcune città dove il voto politico, la somma dei voti del centrodestra, era largamente maggioritaria e questo ha consentito a una sinistra moribonda e priva di argomenti di provare a raccontare una realtà contraria ai fatti”, ha aggiunto.

“Non abbiamo fatto questo errore a L’Aquila, né a Martinsicuro dove il centrodestra stravince, dove sta avendo un risultato come si diceva una volta ‘bulgaro’. Anche a San Salvo ce la giochiamo all’ultimo voto speriamo gli ultimi seggi possano aiutarci a vincere già al primo turno, altrimenti si va in netto vantaggio al ballottaggio per riconfermare l’amministrazione uscente. Insomma, questo valore dell’unità deve essere assolutamente valorizzato, preservato e coltivato nel tempo”.