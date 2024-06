COMUNALI: MASCI RICONFERMATO AL PRIMO TURNO, “ACCOMPAGNERO’ LA CITTA’ ALLA NUOVA PESCARA”

PESCARA – “Non sarò solo il sindaco di Pescara, accompagnerò la città verso la nuova Pescara”.

Sono le prime parole del rieletto sindaco di Pescara Carlo Masci, di Forza Italia, arrivato da poco al comitato elettorale per festeggiare la sua rielezione: il candidato del centrodestra e primo cittadino uscente è stato riconfermato al primo turno.

Quando mancano i dati di circa 20 sezioni su 170 totali, Masci si attesta sul 51% delle preferenze mentre il candidato del centrosinistra Carlo Costantini, sostenuto da Pd e M5S, è invece intorno al 34%.

Intanto, lo sfidante del campo largo di centrosinistra, Carlo Costantini, commenta: “Sono in attesa della conclusione dello scrutinio, ma qualora questo esito dovesse confermare la vittoria al primo turno di Masci, presumo alla fine per 150-200 voti, ne prenderò atto serenamente, anche perché i cittadini hanno avuto modo di confrontare le due diverse idee di città che sono state messe in campo”.

Sui social il segretario di Forza Italia Antonio Tajani commenta: “Congratulazioni a Carlo Masci rieletto al primo turno sindaco di Pescara. Straordinario risultato di Forza Italia con quasi il 18%. Bravo Carlo, sei stato premiato dal tuo buongoverno. Ci vediamo a ottobre per il G7 a Pescara!”.