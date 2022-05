COMUNALI, MELONI A L’AQUILA IL 19 MAGGIO. BIONDI: “GRANDE ATTENZIONE E VICINANZA ALLA CITTA'”

L’AQUILA – Il primo leader nazionale ad arrivare all’Aquila in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno è Giorgia Meloni, segretario di Fratelli d’Italia, in città per sostenere il ricandidato sindaco, Pierluigi Biondi e la coalizione di centrodestra.

Meloni sarà all’Aquila anche una seconda volta, come ha annunciato Biondi, ma la data è ancora da stabilire.

“La presenza di Giorgia – spiega il sindaco uscente – è la prova dell’attenzione che ha sempre riservato alla città dell’Aquila. È un segno di vicinanza da parte di un leader non solo nazionale ma anche internazionale verso una realtà in cui la coalizione si presenta compatta ed è stato anche in grado di ampliare il suo perimetro”.

“La presenza di Giorgia che tornerà anche una seconda volta, è uno stimolo importante alla nostra corsa verso una nuova vittoria sostenuta da candidati validi e qualificati”, conclude il sindaco uscente.