COMUNALI: MONTESILVANO PROTAGONISTA A SOSTEGNO DI ALIANO, “AUSPICHIAMO CONDIVISIONE CANDIDATO LEGA”

MONTESILVANO – “‘Montesilvano Protagonista’, con la propria lista civica, di cui peraltro faranno parte anche amministratori uscenti ed ex amministratori, scende in campo per le prossime elezioni amministrative del Comune di Montesilvano, esprimendo pieno assenso alla candidatura di Anthony Aliano, proposta dalla Lega”.

Così, in una nota, il segretario Pasquale Barilone, che aggiunge: “Auspico possa trovarsi immediata condivisione intorno al candidato della Lega, affinché siano affrontate con successo le elezioni comunali di cui vogliamo essere protagonisti”.