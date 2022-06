COMUNALI, MULE’ E TAJANI A L’AQUILA: “FORZA ITALIA PROTAGONISTA BUON GOVERNO”

L’AQUILA – Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, è arrivato all’Aquila per un incontro elettorale promosso dal suo partito che, nel capoluogo, presenta una lista a sostegno della ricandidatura del sindaco uscente, Pierluigi Biondi.

Accompagnato dal senatore Nazario Pagano, Tajani è stato ricevuto nella sede comunale di palazzo Fibbioni.

“Qui c’è stata un’azione di buon governo – ha detto – che noi abbiamo condiviso e ci teniamo ad essere, come Forza Italia, protagonisti di un risultato elettorale positivo per continuare per altri cinque anni”.

Per Tajani, una conferma del sindaco uscente, sarebbe utile per “sostenere una città che ha bisogno di aiuto, che ha sofferto tanto e che deve, anche attraverso il Pnrr, tornare la protagonista che merita di essere”.

In mattinata era arrivato all’Aquila anche il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè per incontrare i candidati forzisti, non prima di un confronto istituzionale alla Caserma Pasquali con il colonnello Gianmarco Laurencig, comandante del 9/o Reggimento Alpini.