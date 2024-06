L’AQUILA – Mentre sono ancora in corso gli scrutini per le elezioni che hanno portato al voto 98 comuni abruzzesi, con oltre 400mila cittadini chiamati alle urne, il primo dato che emerge è una netta vittoria del centrodestra verso la riconferma nelle città principali e, mentre per Pescara c’è ancora l’incognita ballottaggio, con l’uscente Carlo Masci appena sopra il 50%, si festeggia già a Montesilvano, Giulianova e Città Sant’Angelo.

A Pescara, la città più grande dove si vota, potrebbe essere decisivo ogni singolo voto per decretare una rielezione del sindaco uscente, sfidato dal candidato a sindaco del centrosinistra Carlo Costantini, tra il 34% e 38%. E ancora il civico Domenico Pettinari tra 9% e 11%. Infine il candidato di Italia viva, Gianluca Fusilli tra il 3,5% e 5,5%.

A Montesilvano – città con oltre 53mila abitanti – confermato il sindaco uscente, Ottavio De Martinis: quando sono state scrutinate 43 sezioni su 52, il dato è pari al 70,33%. Il candidato del centrosinistra, Fabrizio D’Addazio, si ferma al 29,67%. I votanti sono stati 26.449, pari al 59,46% degli aventi diritto. Quattro le liste a sostegno di De Martinis: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la civica Montesilvano Sceglie. Altrettante quelle a sostegno di D’Addazio: Pd, M5s, Avs e la civica Fabrizio D’Addazio Sindaco.

Anche il sindaco uscente di Giulianova Jwan Costantini, della Lega, va verso la riconferma senza passare per il ballottaggio. A spoglio completato oltre la metà (6.924 schede scrutinate sul totale di 13.416), Costantini ha già raccolto oltre il 63,98% dei consensi (4.430 voti). Lontanissimi i suoi sfidanti, incolmabile la differenza. Alberta Ortolani, candidata del centrosinistra, è al 23,31% (1.614 voti). Al momento Daniele Di Massimantonio si attesta al 9,72% (673 voti), Romolo Lanciotti al 2,99% (207).

Il sindaco uscente di Città Sant’Angelo (Pescara), Matteo Perazzetti, esponente di Fratelli d’Italia, candidato alle comunali con la lista “SiAmo Città Sant’Angelo” è stato riconfermato primo cittadino ottenendo 3.797 voti (52,6%) quando sono state scrutinate 12 sezioni su 13. Gli altri due candidati a sindaco Ugo Di Silvestre (lista Visione Comune) e Stefano Seracini (lista Ci Sta) hanno ottenuto rispettivamente 3.271 voti (45,32%) e 150 voti (2,08%).

Il centrodestra poi registra conferme importanti anche nei comuni più piccoli, come ad Atri (Teramo), dove Piergiorgio Ferretti ha preso il largo con il 66,7% dei consensi. Lo sfidante del centrosinistra Giammarco Marcone si ferma al 33,3%. A Campli, sempre in provincia di Teramo, confermato con un risultato netto tra il 60% e il 70% il sindaco uscente di Fratelli d’Italia Federico Agostinelli.

A Corropoli vittoria bulgara per il sindaco uscente di centrodestra Dantino Vallese che con 84,42% supera il competitor Franco Falò. E ancora a Fossacesia (Chieti) dove è stato riconfermato per il terzo mandato Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc.

C’è poi Pacentro (L’Aquila), comune della Valle Peligna con 1.083 abitanti, a circa 8 km da Sulmona, dove è stato eletto Giuseppe Silvestri, civico area centrodestra, incassando 465 preferenze, battendo il primo cittadino uscente, Guido Angelilli, che si è fermato a quota 398. “Dopo dieci anni il paese ha voltato pagina – ha commentato il neo sindaco al termine dello scrutinio – Abbiamo lavorato bene e con onestà intellettuale. Questa è stata la nostra caratteristica”.