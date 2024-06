COMUNALI: NOI PER ALTINO, “NUOVA VISIONE PER COSTRUIRE FUTURO DEL NOSTRO PAESE, VOLTIAMO PAGINA”

ALTINO – “Una proposta amministrativa nuova, efficace, propositiva per costruire insieme Altino di domani”.

Questo il messaggio lanciato dalla lista civica “Noi per Altino”, a sostegno del candidato a sindaco Antonio D’Orazio che sfiderà l’uscente Vincenzo Muratelli alle comunali in programma l’8 e 9 giugno ad Altino, comune che conta oltre 3mila abitanti in provincia di Chieti.

Nel corso della serata di chiusura della campagna elettorale, che si è tenuta presso il Campo Boario di Selva di Altino, sono stati illustrati i punti principali del programma.

“Tra le priorità – ha detto il candidato a sindaco, l’avvocato D’Orazio – c’è sicuramente il Piano regolatore. Questo paese aspetta da troppi anni l’approvazione di questo importante strumento urbanistico; e poi ancora la scuola e la riorganizzazione del sistema scolastico. Noi ci impegniamo con i nostri elettori e l’intera cittadinanza, insieme troveremo le soluzioni più opportune nel rispetto delle esigenze del territorio”.

E ancora: “Ognuno di noi porta nella lista sensibilità diverse, è una lista che incarna bene il concetto di ‘civica’, ognuno di noi porta con sé la propria esperienza professionale, mettiamo a disposizione della comunità le nostre competenze”.

Infine l’appello al voto: “Bisogna voltare pagina, serve una visione nuova e Altino ha bisogno di guardare al futuro”, ha concluso D’Orazio.

Questa la lista “Noi per Altino”:

Antonino Scutti, Benedetta Pugliese, Cristinziano Scutti, Domenico D’Alonzo, Donatello D’Alonzo, Giulio Emidio Gattone, Gloria Verratti, Mario Di Giuseppe, Massimo D’Orazio, Salvatore Monfrecola.