COMUNALI: “NOI PER CAPISTRELLO”, LA LISTA A SOTEGNO DEL CANDIDATO A SINDACO MURZILLI

MURZILLI: “NOI PER CAPISTRELLO” DARÀ VOCE AL CAMBIAMENTO

CAPISTRELLO – La lista “Noi per Capistrello” è stata oggi presentata per partecipare alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Il candidato sindaco e aggregatore del progetto di rinnovamento civico, Maurizio Murzilli afferma in una nota: “Abbiamo costituito una squadra di donne e uomini che – grazie alla propria professionalità, entusiasmo e determinazione – hanno tutte le carte in regola per dare voce al cambiamento e per portare avanti iniziative concrete per il territorio; esaltarne le peculiarità culturali e paesaggistiche è il cuore del nostro programma che, nelle prossime settimane, condivideremo con tutti i cittadini. In un clima di dialogo, ascolto attivo e confronto, siamo pronti ad accogliere quanti condividono i valori che mettono al centro le persone, uno sviluppo equilibrato, il sociale e l’identità della Valle Roveto, della Marsica e di tutta la nostra Provincia”.

Ecco tutti i candidati: Valerio Bisegna, Stefano Croce, Monica Di Marco, Alessia Fantozzi, Luca Fantozzi, Alessandro Lusi, Massimiliano Lusi, Tullia Murzilli, Emiliana Salvati, Armando Scatena, Marco Scatena, Quirino Maria Stati.