COMUNALI: OGGI A L’AQUILA BOCCIA, ORLANDO E CROSETTO. DOMANI LETTA, DI BENEDETTO NELLE FRAZIONI

L’AQUILA – Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista delle amministrative in programma all’Aquila il 12 giugno.

Per la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane, oggi alle 15, nella sede del Pd in via XX settembre, saranno in città l’ex ministro dem Francesco Boccia e Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Draghi.

Per il centrodestra, alle ore 18.30 nel cortile del palazzo Natellis-Lopardi, lungo corso Vittorio Emanuele II, Guido Crosetto di Fratelli d’Italia, ex sottosegretario alla Difesa, parteciperà all’iniziativa “La guerra nella borsa della spesa”, nel corso della quale converserà con il giornalista e opinionista economico Stefano Cianciotta. Parteciperanno il sindaco e candidato della coalizione di centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno, Pierluigi Biondi, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Sabato sarà la volta di Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, che parteciperà a incontri in Abruzzo. Alle 11.45 inaugurerà la nuova sede del Pd Abruzzo, a Pescara, in via Tiburtina Valeria 144, assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici. Rilascerà dichiarazioni e risponderà alle domande della stampa a seguire, alle 12.30.

Alle 17 Letta sarà all’Aquila, alla Villa Comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca.

Sempre per il centrosinistra: oggi alle 17:30 nell’auditorium Ance, la lista della coalizione del Demos, si ritroverà per un evento sulla sanità pubblica ai tempi della pandemia con la presenza dell’europarlamentare Pietro Bartolo, per anni responsabile del presidio sanitario di Lampedusa; parteciperà anche l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente. L’incontro sarà aperto da Paolo Pietro Giorgi, coordinatore provinciale del movimento; le conclusioni saranno affidate ad Alfonso D’Alfonso.

Prosegue il tour del candidato sindaco civico Americo Di Benedetto che oggi sarà ad Onna alle 17.30 e a Monticchio alle 18.30. Sabato sarà la volta di San Vittorino, alle 17, domenica di tempera e san Giacomo, dalle ore 17. Lunedì il candidato civico sarà alle 18 a Cansatessa e Pettino, martedì alle 18 aad Arischia, giovedì 9 giugno a Preturo.

Il giornalista Franco Fracassi, sempre oggi alle ore 21, alla Villa Comunale, ospite di Simona Volpe, candidato sindaco con la lista LiberAquila.

E prosegue anche il tour dell’On van di Biondi sul territorio:oggi alle 16.30, incontro con i cittadini di Camarda, alle 17.30 con i cittadini di Collebrincioni, presso il Circolo Arci in via dell’Aquila, infine ad Aragno, in piazza del Monumento, dalle 18.30 alle 19.30. Saranno presenti candidati, volontari del comitato e simpatizzanti.