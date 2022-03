COMUNALI ORTONA: ANGELO DI NARDO CANDIDATO A SINDACO PER IL CENTRODESTRA, RAGGIUNTO ACCORDO FDI-LEGA

ORTONA – Sarà Angelo Di Nardo, di Fratelli d’Italia, il candidato a sindaco per il centrodestra ed un’ampia coalizione civica ad Ortona (Chieti).

È stato raggiunto l’accordo tra le segreterie di Fratelli d’Italia, della Lega e delle liste civiche coinvolte ormai da mesi, al fine di addivenire ad un percorso unitario di rinnovamento politico dell’amministrazione comunale.

“L’accordo raggiunto tra i due segretari regionali, Etelwardo Sigismondi e Luigi D’Eramo, al quale hanno lavorato le segreterie provinciali di Antonio Tavani e Luigi Leonzio e i portavoce cittadini Franco Vanni e Annarita Guarracino, rispettivamente per FdI e Lega, fornisce la risposta tanto attesa ed offre il primo strumento per supportare la sensibilità dei tanti cittadini decisi ad impegnarsi in favore della città, e inoltre consolida il lavoro che Angelo Di Nardo, per cinque anni, ha portato avanti da capogruppo in consiglio comunale”, si legge in una nota.

“Una comunità politica pronta a lavorare da subito su un programma di ampio respiro, un PATTO per ORTONA, intorno al quale si chiamano a raccolta tutte le forze, e non necessariamente e solo quelle di partito, che si sentono e vedono alternative al sindaco Leo Castiglione e alla sua amministrazione”.

“Sarà compito del Patto e dei suoi interpreti ridefinire il ruolo centrale di Ortona sul territorio, senza abdicare ad accordi che ne sviliscano le potenzialità economiche e produttive, senza svendite politiche al miglior offerente, come troppo spesso è successo negli ultimi anni”.

“Il centrodestra regionale del presidente Marco Marsilio ha risposto con attenzione, impegno e finanziamenti ai bisogni di Ortona, porto commerciale di rilevanza regionale e non solo. È il momento di ricostituire, a giudizio di chi scrive, questa filiera politica”, conclude la nota.