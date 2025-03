ORTONA – “In questi anni ho sempre lavorato al servizio di Ortona e nell’esclusivo interesse dei cittadini, attraverso un’opposizione costante e costruttiva che è cresciuta e ha aggregato altre forze vive della città. Abbiamo l’ambizione di poter esser maggioranza e di contribuire sempre più alla crescita del territorio”.

Angelo Di Nardo, 37 anni, imprenditore, ha ufficializzato così, questa mattina, la sua candidatura a sindaco di Ortona.

“È l’uomo forte di Fratelli d’Italia, come confermato da un recente sondaggio, ma soprattutto è la persona che può contare anche su un sostegno civico che rafforza ulteriormente il rapporto con il territorio”, si legge in una nota.

“Abbiamo una visione comune sullo sviluppo della città – afferma Di Nardo – che mi piace definire corale, perché ognuno di noi è una voce di proposta, un portatore di idee, un recettore di istanze: insieme riusciamo ad organizzare un sistema solidale, con l’apporto di tante competenze. Siamo una risposta univoca e concreta alle esigenze della città. Nella passata amministrazione abbiamo visto cosa vuol dire non avere un programma intorno a cui lavorare insieme: sono bastati pochi mesi a far dissolvere un’alleanza precaria, che ha perso gradualmente pezzi”.

“Noi non vogliamo ripetere quell’esperienza che ha portato al lungo commissariamento che stiamo vivendo – sottolinea ancora Di Nardo – vogliamo invece offrire alla nostra città l’opportunità di condividere progetti sicuri, che rispondano agli effettivi bisogni della comunità e che possano contare su una filiera positiva di considerazione che comprende sia la Regione Abruzzo che il Governo nazionale”.

“Agli Ortonesi chiediamo fiducia e, allo stesso tempo, insieme con tutte le forze che mi appoggiano, chiedo il riconoscimento dell’attività che abbiamo perseguito in questi anni, senza mai fermarci. A Fratelli d’Italia, agli amici che vorranno impegnarsi nella lista per Di Nardo Sindaco, a Forza Giusta e Città che Amo rivolgo già da ora un ringraziamento quello per aver lavorato in questi anni, anche silenziosamente, per il bene della città”.

“Noi crediamo in un’Ortona leader del suo territorio, lo facciano in nome del bene comune dal quale non si può mai prescindere: sono grato al mio partito per il sostegno, sono grato ad ognuno dei candidati di queste quattro liste per aver deciso che è giunto il momento di costruire qualcosa insieme. Abbiamo un progetto unitario e con quello, tutti, vi promettiamo di andare avanti – conclude il candidato a sindaco – Grazie agli elettori, grazie a chi vorrà sostenerci”.

E il primo sostegno politico forte arriva proprio da Fratelli d’Italia: a sottolineare la qualità della candidatura di Di Nardo ci sono il coordinatore regionale, Etel Sigismondi, il provinciale, Antonio Tavani e numerosi esponenti regionali, come Tiziana Magnacca e Nicola Campitelli.

“Il mio compito oggi è quello di ringraziare i nostri coordinatori provinciali e regionali che non ci hanno mai lasciato – rivendica il coordinatore provinciale FdI, Franco Vanni – Stiamo insieme da quando eravamo poveri, con il 2% dei voti, fini ad ora che abbiamo il 30,38%, più della metà di tutti i partiti del centrodestra messi insieme. Questa città merita eleganza, questa città non merita arroganza, questa città merita di fare, ma di fare bene, questa città merita Angelo”. Ricorda poi il percorso verso la candidatura, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

“Abbiamo deciso di seguire coerenza e trasparenza in tutto ciò che abbiamo fatto, prima in maggioranza e poi dai banchi dell’opposizione – ribadisce Italia Cocco, capolista di Città che Amo – cercando di stare sempre di portare avanti progetti e idee e stando vicini a voi cittadini. Da oggi continueremo a fianco ad Angelo e a tutti i gruppi della coalizione con lo stesso impegno. Siamo pronti ad iniziare un cammino che non abbiamo mai interrotto. Abbiamo solo cambiato strada e abbracciato quella che ci sembrava più vicina”.

Alice Di Maio, per Di Nardo Sindaco sottolinea che “la lista armonizza candidati e candidate che hanno intercettato i bisogni dei cittadini e vogliono che Angelo Di Nardo sia la chiave di volta per rispondere proprio a questi bisogni e per tornare alla politica concreta quella che si fa carico delle persone in ogni momento della loro vita”.

Infine, Simone Ciccotelli, capolista di “Forza Giusta per Ortona”: “È bastato un dialogo, guardarci negli occhi, tra me e Angelo per capire che dovevamo percorrere insieme questa strada tracciata e dovevamo essere gli interpreti di questo ricambio generazionale. Ora resta da vedere se questo è uno slogan o se la città di Ortona ci crede veramente in questo ricambio generazionale”.