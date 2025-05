COMUNALI: PAGANO, “PORTO AD ORTONA, TRIBUNALE A SULMONA, CANDIDATI FI IN PRIMA LINEA”

L’AQUILA – “Temi fondamentali di queste elezioni amministrative e delle future azioni di governo, sono ad Ortona la centralità e strategicità non solo per l’Abruzzo del porto, a Sulmona il mantenimento del Tribunale. In entrambi i casi Forza Italia sostiene due candidati sindaci, Fratino e e Tirabassi, che su queste questioni sono già in prima linea, e che sapranno dare le risposte attese”.

Così il deputato e coordinatore abruzzese di Forza Italia, Nazario Pagano, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio prossimi, con occhi puntati di Ortona e Sulmona, i due comuni sopra i 20mila abitanti, e dove è previsto l’eventuale ballottaggio.

Ad Ortona Fi sostiene Nicola Fratino, già due volte sindaco in passato, assieme a Ortona Popolare -Udc, Lega Salvini, Alleanza per Ortona e Noi Moderati.

Invece Fratelli d’Italia sostiene Angelo Di Nardo, assieme alle civiche Di Nardo sindaco, Forza giusta per Ortona e da Città che amo. Dall’altra parte c’è Ilario Cocciola (Partito Democratico, lista Il Faro moderati e riformisti, Lista Azione Cocciola sindaco, Lista Alleanza Verdi e Sinistra e Lista Centro Democratico), Nicola Napolione, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Nicola Primavera, candidato per il Partito Socialista Italiano, con liste civiche a supporto Cristiana Canosa, e Leo Castiglione, sindaco uscente

A Sulmona il centrodestra corre invece unito dietro all’avvocato Luca Tirabassi presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati. Il centrosinistra risponde con Angelo Figorilli, ex direttore del Tg2, il polo civico riformista candida Catia Puglielli, ex Udc Quarto candidato, con la lista Metamorfosi, è Nicola Di Ianni

“Forza Italia ad Ortona ha deciso di sostenere Nicola Fratino, in virtù della sua competenza e della sua esperienza, essendo stato già ben due volte sindaco. Un imprenditore nel settore delle spedizioni, molto amato e stimato. Bisogna dire che seppure essendo egli sempre stato di Forza Italia, per la verità non c’è stata una indicazione di partito su di lui, ma è una candidatura che è venuta fra virgolette dal territorio e noi siamo stati ben lieti di accettare questa chiara indicazione”.

Ma soprattutto, “Fratino, che opera nel settore delle spedizioni, conosce molto bene la realtà del Porto, ovvero una infrastruttura centrale per l’intero Abruzzo e il nostro Paese, su cui ci sono stati grandi investimenti a livello nazionale, punto di riferimento della zona economica speciale e del polo industriale della Val di Sangro”.

Purtroppo però spiega Pagano, “Fratelli d’Italia non ha voluto accettare questa candidatura e corre con un altro candidato. L’accordo sostanziale è comunque che ovviamente in caso di ballottaggio ci sarà una convergenza sul candidato del centrodestra arrivato al secondo turno”.

Per quanto riguarda Sulmona, invece, “il centrodestra si presenta unito intorno a un candidato che è stato proposto da Fratelli d’Italia, ma che di fatto non è un candidato di partito, ma lo stimato presidente dell’Ordine degli avvocati del tribunale del foro di Sulmona, una persona che io conosco molto bene, essendo collega, e che si è soprattutto distinto negli ultimi anni proprio per il sostegno al mantenimento dell’apertura di uno dei quattro tribunali minori che sono in ballo. Il tribunale di Sulmona non è solo fondamentale per la gestione delle cause civili e penali quindi per un’ordinata gestione della giustizia, è un presidio di legalità, segna la presenza dello Stato su una città che ha sofferto molto da un punto di vista economico e imprenditoriale negli ultimi anni”.

Comunque assicura Pagano, “la settimana scorsa siamo già entrati nel nel merito della questione con il ministro Nordio, che ha confermato che vi sarà la proroga per il mantenimento, in attesa poi vi sarà un nuovo provvedimento sulla geografia giudiziaria”.