COMUNALI: PATTO PER AVEZZANO, “PD DIA SEGNO DI UNITA’ CONTRO POLITICHE SOVRANISTE E DISUMANE”

AVEZZANO - "L'auspicio è che dai vertici abruzzesi del Pd arrivi una indicazione di unità con le forze progressiste, popolari e democratiche, in tempi utili per unirsi in una campagna elettorale efficace e vincente per le comunali di Avezzano".

È l'appello delle forze politiche del Patto per Avezzano, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Italia Viva, Rifondazione Comunista, Demos che sottilineano: "Il Patto per Avezzano continua a lavorare con un serrato calendario di riunioni per dare ad Avezzano un'alternativa progressista alle prossime elezioni comunali".

"A partire da domani, le diverse forze politiche, il candidato sindaco Roberto Verdecchia e i gruppi di lavoro si incontreranno quotidianamente per discutere di programma, per continuare a organizzare la campagna elettorale e per programmare una serie di incontri con associazioni, comitati, realtà economiche e professionali, sindacati. Allo stesso tempo, le forze politiche del Patto per Avezzano continuano a seguire con attenzione i lavori che il Partito Democratico sta portando avanti con i propri iscritti sul territorio e le interlucuzioni che sta avendo con altri partiti".

"Le forze del Patto - aggiungono - ritengono che l'unità del campo progressista su un progetto unitario e alternativo a tutte le destre che oggi sono parte dell'amministrazione di Avezzano o si candidano ad amministrarla, è quanto mai necessario per restituire dignità e credibilità alla politica cittadina dopo anni di mancanza di chiarezza, clamorosi cambi di casacca e di continue umiliazioni di Politica e Istituzioni".

"Ancora oggi, l'assessore voluta da Fratelli d'Italia è parte dell'amministrazione Di Pangrazio e la Lega resta con il sindaco uscente mentre dall'altro lato, c'è una destra evidentemente ridimensionata dalle scelte di alcuni suoi esponenti. Le persone, stremate dai fallimenti economici e sociali della destra e sfiduciate dai personalismi del finto civismo, meritano non solo l'ascolto che le forze progressiste del Patto per Avezzano hanno già messo in campo da tempo. Meritano anche, e soprattutto, di poter scegliere un progetto alternativo tanto all'arroganza delle destre quanto all'opportunismo inconcludente del Sindaco uscente. Avezzano deve essere punto di ripartenza del campo progressista per battere le destre non solo in città ma anche nella Marsica, in provincia dell'Aquila e in Regione".

"Per questo si sta lavorando ad un progetto politico serio, di ampio respiro e di lungo periodo. Il Patto per Avezzano ha unito le forze vive della città che si riconoscono nelle posizioni progressiste, di centro, di sinistra, cattoliche e democratiche. E continuerà su questo percorso aperto e inclusivo. Per questo, l'appello all'unità su un cammino nuovo è esteso anche a quelle persone che oggi sono al fianco del sindaco uscente ma che non si riconoscono nelle politiche sovraniste e disumane di Lega e Fratelli D'Italia. Le porte del Patto per Avezzano sono e resteranno aperte a chiunque voglia mettere al centro il bene della Città", conclude la nota.