COMUNALI: PER CENTROSINISTRA D’AMICO E SINDACI A SULMONA, BONACCINI AD ORTONA

SULMONA – Saranno i sindaci abruzzesi di centrosinistra, con il capogruppo del Patto per l’Abruzzo in consiglio regionale, Luciano D’Amico e il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini europarlamentare ed ex presidente dell’Emilia Romagna, a chiudere la campagna elettorale per le amministrative di Sulmona e Ortona, i due Comuni maggiori dei 6 centri abruzzesi in cui domenica 25 e 26 maggio si vota.

A Sulmona, a sostegno del candidato sindaco Angelo Figorilli, chiusura della campagna elettorale con Luciano D’Amico e i sindaci alle ore 20 in piazza XX settembre. A Ortona, a sostegno del candidato Ilario Cocciola, Stefano Bonaccini, sarà alle ore 19 a Caldari, alle ore 20.30 a Fonte Grande e ore 22.45 in piazza della Repubblica, prima del silenzio elettorale.

“Sostegno, non propaganda, è quello che il PD ha dato durante ogni tappa di questa campagna elettorale e vuole dare ai territori per il futuro – sottolineano il segretario regionale PD Daniele Marinelli e i segretari provinciali PD di Chieti e L’Aquila, Leo Marongiu e Stefano Albano – . Per chiudere parleremo di problemi e soluzioni ai problemi dei territori, portando l’esperienza di sindaci, consiglieri regionali e di Bonaccini”.

“Ci sono coalizioni ampie a sostenere i candidati in corsa per una partita aperta: a Sulmona dove il Pd sostiene Angelo Figorilli insieme a Movimento Cinque Stelle, Sbic, Sulmona Città Futura e Alleanza Verdi Sulmona e a Ortona, dove il PD torna dopo sei anni con il proprio simbolo, per riapre presenza e dialogo con la comunità a sostegno di Ilario Cocciola, appoggiato da Alleanza Verdi Sinistra, Il faro moderati e riformisti, Centro democratico, Azione Cocciola sindaco. Chiediamo ai cittadini e le cittadine di queste due strategiche realtà abruzzesi di dare fiducia a chi propone il buongoverno e la soluzione dei problemi della comunità, pesantemente afflitta dalle tasse e dai disservizi che la destra nazionale e regionale hanno prodotto con l’azione dei rispettivi governi”.

Conclude Marinelli: “Ci aspettiamo un risultato significativo del partito, obiettivo a cui stiamo lavorando insieme a tutta la comunità del PD, per giocare al ballottaggio la partita per battere la destra, convinti che Ortona e Sulmona siano due città fondamentali per il futuro di questa regione e che debbano essere governate da sindaci pronti a fare un passo avanti a nome e per conto della comunità e non a essere pedine di partiti da muovere al momento giusto. Servono due governi chiari, capaci di durare e di agire, perché sono tante e non rimandabili le emergenze vissute da chi vive, lavora, frequenta i territori e non può solo subire disservizi, pagare scelte di cui non ha responsabilità e aspettare risposte che non possono essere secondarie. Vogliamo riaffermare il bene comune e metterlo in cima alla lista delle cose da fare, questo l’auspicio e la volontà dei nostri candidati di Sulmona, Ortona e degli altri comuni in cui si tornerà al voto”.