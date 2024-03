PESCARA – Clamorosa indiscrezione dagli ambienti politici di centrosinistra a Pescara in vista delle elezioni comunali nel capoluogo adriatico del prossimo mese di maggio: il Pd ha commissionato un sondaggio sui candidati a sindaci che vede sondati il favorito Carlo Costantini, ex parlamentare ed ex consigliere regionale dopo aver perso le elezioni da candidato alla presidenza della regione contro il governatore, Gianni Chiodi – la cui candidatura è stata presentata ufficialmente nelle scorse settimane, e il riconfermato consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, rieletto con 9.934 preferenze.

A questi due autorevoli interlocutori si aggiunge a sorpresa Luciano D’Amico, ex rettore della università di Teramo che ha sfidato Marco Marsilio, di FdI, alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo perdendo nettamente la competizione ma entrando a Palazzo dell’Emiciclo come candidato alla presidenza perdente con il campo largo.

Secondo quanto si è appreso, il sondaggio sarebbe stato voluto dal segretario regionale del Pd, Daniele Marinelli, e D’Amico sarebbe stato inserito perché a Pescara il campo largo ha tenuto testa al centrodestra.

Naturalmente, si tratta di un percorso molto lungo ed i dirigenti, tra cui l’uomo forte del Pd, il deputato Luciano D’Alfonso, attendono i risultati del sondaggio che sarebbe in atto per fare valutazioni.

La scelta fa capire che la coalizione vuole giocarsi le proprie carte contro il sindaco uscente Carlo Masci, ricandidato dal centrodestra.

In questo quadro, il pentastellato Domenico Pettinari, negli ultimi cinque anni consigliere regionale, correrà da solo con una formazione civica.

A Pescara nelle settimane scorse è stato indicato come candidato sindaco Costantini che sta stato in lizza anche per la candidatura alla presidenza della regione. Anche D’Alfonso ha dato la sua disponibilità a candidarsi come consigliere.

Per curiosità, visto che la discesa in campo di D’Amico e la sua eventuale vittoria non sono automatiche, se il professore dovesse diventare sindaco di Pescara il Consiglio regionale entrerebbe l’assessore all’Istruzione e allo Sviluppo economico al Comune di Vasto Anna Bosco, come prima dei non eletti dopo il buon risultato nel collegio di Chieti dove ha collezionato 5.112 voti piazzandosi dietro il big del partito Silvio Paolucci che ha portato a casa 8.669 preferenze. (a.c.-b.s.)