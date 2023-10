COMUNALI PESCARA: PETTINARI, “NESSUN ACCORDO CON COSTANTINI, MIA PROPOSTA RIGOROSAMENE CIVICA”

L’AQUILA – “Confermo che mi candiderò a sindaco di Pescara, ma non ho fatto nessuna trattativa con Carlo Costantini, Lo rispetto come persona, però io non appoggerò nessun partito e non accetterò l’appoggio di nessun partito”.

Lo afferma Domenico Pettinari, consigliere regionale e vicepresidente del consiglio, eletto nel 2019 con il Movimento 5 stelle, al suo secondo mandato, in riferimento alle indiscrezioni di contatti avuti con l’esponente di Azione, nell’ambito della partita delle regionali di marzo, e delle comunali di Pescara di giugno 2024.

“La mia è una proposta rigorosamente civica, avrà le sue liste espressione della città e senza nessuna alleanza con i partiti, né do centrosinistra, né di centrodestra, contro cui ho fatto battaglie epocali. La mia è una alternativa al sistema, e credo che sia credibile, a differenza dei partiti. La gente è stanca e delusa”, aggiunge Pettinari.