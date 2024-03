COMUNALI PINETO: IL PD, “ALBERTO DELL’ORLETTA NOSTRO CANDIDATO SINDACO”

PINETO – Giovedì sera il Partito Democratico di Pineto in maniera unitaria ha scelto l’avvocato Alberto Dell’Orletta quale candidato sindaco per Pineto nelle prossime elezioni amministrative di giugno.

“Alberto Dell’Orletta è una persona seria, capace e inclusiva e non ho dubbi che possa rappresentare al meglio le diverse anime politiche e civiche che andranno a comporre la futura coalizione”, dichiara il segretario del PD di Pineto Pasquale Argento.

“Un ringraziamento anche ad altre figure che hanno dato le proprie disponibilità ad essere considerati nel novero dei possibili candidati sindaci, consentendo una discussione ancor più approfondita – prosegue la nota -. Da oggi inizierà un percorso politico in cui il Partito Democratico ed il suo candidato lavoreranno alacremente per la costituzione di una solida ed inclusiva coalizione di centro sinistra in cui saranno coinvolti tutti i soggetti politici e civici che vorranno contribuire in chiave programmatica ed organizzativa.

“Ci aspettano mesi intensi, in cui dovremo illustrare alla gente le nostre proposte che sono precise e puntuali; dovremo battere le piazze, i quartieri e le frazioni metterci cuore e testa nei piccoli e grandi problemi che preoccupano la nostra bellissima città e in particolare le fasce più deboli di essa. Lo faremo in modo unitario e compatto, a beneficio del bene collettivo”.