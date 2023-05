COMUNALI PIZZOFERRATO, FAGNILLI: “GRAZIE A CITTADINI PER LA FIDUCIA”

PIZZOFERRATO – “Ancora una volta la popolazione ha affidato il futuro del nostro Pizzoferrato nelle mie mani e nelle mani dei miei collaboratori, una lista giovane, composta da 6 donne e 4 uomini che ha portato a casa un bel risultato, che deve essere solo il punto di partenza per lavorare e lavorare bene per il nostro territorio”.

Così, in una nota, il rieletto sindaco di Pizzoferrato (Chieti) Palmerino Fagnilli, all’esito delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, al suo terzo mandato consecutivo, sostenuto dalla lista “Pizzoferrato nel Cuore”.

“Voglio che questa vittoria sia sinonimo della volontà di continuare a mettersi in gioco e fare il bene del nostro territorio, per gli abitanti delle zone interne, come il nostro bellissimo paese. Pizzoferrato, come tanti borghi dell’appennino, ha bisogno di riscatto, di donne e uomini coraggiosi pronti a combattere e a battersi per un futuro migliore e sostenibile, sia in termini di servizi per i cittadini che di opportunità per i visitatori e i turisti. Cercheremo di fare del nostro meglio e ringrazio tutte le cittadine e i cittadini per la fiducia nuovamente dimostrata”, conclude.