COMUNALI: PRESENTATA LA LISTA “PROSPETTIVA ATRI” A SOSTEGNO DI GIAMMARCO MARCONE SINDACO

ATRI – “Sono profondamente soddisfatto del lavoro svolto per arrivare a presentare alla città di Atri la mia squadra formata da persone libere, competenti e che hanno deciso con generosità di mettersi a disposizione della Città”.

Questo il commento di Giammarco Marcone, candidato sindaco di Atri, all’avvenuta presentazione della lista questa mattina.

“Voglio ringraziare – continua in una noat – tutte le forze che hanno contribuito, il Partito Democratico, Azione, il Movimento 5 Stelle e i gruppi civici di Officine Atriane ed Atri al Centro oltre al nutrito gruppo di giovani che hanno espresso una propria candidatura. Essi hanno deciso con lealtà e serietà di formare questo nostro progetto politico che ha come solo scopo quello di creare una discontinuità amministrativa per un futuro migliore per Atri”.

“Ora ci aspetta – conclude Marcone – un mese di ascolto e confronto con i cittadini per presentare loro la nostra idea e, soprattutto, permettere di raccontare la loro a noi. Dopo 15 anni, è arrivato finalmente il momento di voltare pagina”.

Questi i candidati:

Cesare Zippilli

Ugo Giuliani

Ercole Mongia

Gian Battista Manco

Alessandro Graziosi

Roberto Martella

Olga Del Rocino

Gabriella Italiani

Giorgia Nespoli

Valentina Cantoro

Antonella Innamorati

Antonella Gislao

Giuseppe Marcone

Giacomo Ruggieri

Maurizio Seconetti

Sebastiano Lolli