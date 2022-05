COMUNALI: PUTZU ALL’AQUILA PER MALAFOGLIA, “IMPORTANTE RETE PER SVILUPPO AREE INTERNE”

L’AQUILA – “Nella Regione Marche abbiamo approvato una legge sui borghi che si è ispirata a quella della Regione Abruzzo e alla Carta dell’Aquila, per questo voglio ringraziare il sindaco Biondi che ha lanciato l’idea assieme al sindaco di Ascoli Piceno, per cercare di fare rete, e come Regione Marche stiamo sostenendo le opportunità di legami tra territori. Sono certo che con la conferma di Biondi possiamo rafforzare quel legame che c’è tra Marche e Abruzzo”.

Lo ha detto Andrea Putzu, consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Marche, presidente della II Commissione Sviluppo economico, formazione e lavoro, intervenendo ieri all’Aquila a un incontro promosso dal portavoce di Fratelli d’Italia e candidato al Consiglio comunale Michele Malafoglia.

“È importante ricordare la questione legata ai collegamenti viari tra le due regioni, l’Abruzzo ha tre autostrade ma soffre delle carenze infrastrutturali, le Marche hanno un’autostrada sola e crediamo che la programmazione europea possa aiutarci a dare un rilancio alle aree interne”, ha rilevato Putzu. “Sogno un collegamento più facile tra Ascoli e Teramo con il rafforzamento della strada provinciale Mezzina che può rappresentare un’opportunità per entrambe le comunità, quella marchigiana che potrebbe così arrivare prima all’Aquila e viceversa. Un collegamento strategico che potrebbe rappresentare un impulso allo sviluppo dell’intero sistema Gran Sasso e della città dell’Aquila”.

Proprio sullo sviluppo del Gran Sasso, l’assessore comunale alla Mobilità Carla Mannetti ha lanciato l’idea di un sistema unico che possa permettere il superamento della frammentazione con cui è attualmente gestita la montagna, arrivando magari alla costituzione di un soggetto unico che si occupi dell’infrastruttura e dello sviluppo dei due versanti, quello teramano e quello aquilano.

“Michele rappresenta la nostra generazione, quella di Atreju, fa parte del nucleo fondativo di Fratelli d’Italia e, come me, è al fianco di Giorgia Meloni sin dal primo giorno, quando nessuno ci credeva”, ha concluso Putzu.