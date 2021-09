COMUNALI ROSETO, IL MINISTRO MISE GIANCARLO GIORGETTI IL 22 A VILLA PARIS “

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il titolare del Mise, Giancarlo Giorgetti, il 22 settembre sarà a Roseto per visitare le eccellenze industriali del nostro territorio e, alle ore 19:00 presso Villa Paris, rilascerà un’intervista sui temi della ripresa economica in Italia e in Abruzzo.

Ad annunciarlo la segreteria cittadina Lega Salvini Premier che, in una nota, spiega come il ministro “affronterà temi scottanti e delicati per la nostra regione, ovvero gli incentivi alle aziende per investire in Italia e, quindi, in Abruzzo; come creare un ambiente competitivo per attrarre investimenti e tutelare gli imprenditori facendoli giocare ad armi pari con i competitor esteri”.

L’appuntamento con il ministro Giorgetti è mercoledi 22 settembre ore 19:00 presso Villa Paris, Roseto degli Abruzzi.