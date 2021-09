COMUNALI ROSETO, NUGNES CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE: VENERDI’ IN PIAZZA PONNO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il candidato sindaco Mario Nugnes chiuderà la campagna elettorale venerdì 1° ottobre dalle ore 21 in piazza Ponno (rotonda lungomare Nord) con la partecipazione della band “Le Ombre”.

Il gruppo musicale, che organizza a Roseto da diversi anni il festival Emozioni in Musica, si è contraddistinto negli anni per aver sostenuto iniziative a favore del territorio e della collettività rosetana tramite l’omonima associazione.

“Vogliamo chiudere con un evento la nostra campagna elettorale e condividerlo con tutti i rosetani che, come noi, sognano una città più efficiente, curata e bella” spiega Mario Nugnes “siamo felici che ad animare la serata ci saranno gli amici della band “Le Ombre” con cui condividiamo lo spirito di servizio e di generosità per la comunità rosetana. Sono state settimane bellissime di ascolto del territorio e racconto del nostro programma e chiuderemo quindi la campagna elettorale così abbiamo lavorato in questi ultimi anni: tra la gente e per la gente. Sul palco con me ci saranno i 94 candidati e candidate delle sei liste che mi sostengono, persone competenti e appassionate alle quali va il mio personale ringraziamento per tutto l’impegno di queste settimane”.