COMUNALI ROSETO: PARTITO DISOCCUPATI, LAVORATORI E DISABILI APPOGGIA DI MARCO

ROSETO – A Roseto degli Abruzzo il Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili, fondato da Giustino Bruno, abruzzese di origine, segretario nazionale, già candidato alla Camera dei Deputati, con una nota diramata dalla segreteria organizzativa politica nazionale, ufficializza !l’appoggio al candidato sindaco, il professor William Di Marco, appoggiato da una coalizione di quattro liste, formate dai partiti del centrodestra più una civica; pertanto il Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili invita i propri simpatizzanti a votare a Roseto William Di Marco nelle prossime elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre 2021″.

“Il candidato Sindaco William Di Marco, come già più volte dichiarato sugli organi d’informazione, punta sulla collaborazione con le istituzioni, in primis con gli enti pubblici locali, come Provincia e Regione, per un rilancio a 360 gradi di Roseto degli Abruzzi, in quanto cultura, territorio, urbanistica, e manutenzione hanno bisogno di fondi. A tal proposito -, ha commentato il Segretario Nazionale del Partito Giustino Bruno -. Come movimento politico abbiamo scelto di appoggiare come candidato sindaco di Roseto degli Abruzzi il Professor William Di Marco, uomo di notevole capacità umana che guarda con attenzione al futuro della sua città e dei giovani disoccupati. Di Marco sarà sicuramente un amministratore attento anche nel sistemare le barriere architettoniche per i disabili e in linea col programma del nostro Partito”.