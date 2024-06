COMUNALI: ROTONDI A PESCARA A SOSTEGNO DI MASCI

PESCARA– “Anche la Democrazia Cristiana sostiene la candidatura a sindaco di Carlo Masci“.

Lo ha ribadito questa mattina, nella sala commissioni del Comune di Pescara, l’onorevole Gianfranco Rotondi, arrivato in città in vista del voto di sabato e domenica prossimi.

Nel corso di una conferenza, Rotondi ha dichiarato: “Pescara è un esempio di come si può trasformare una città del Mezzogiorno valorizzandola senza far perdere quella tradizione e quelle caratteristiche che danno un’identità ben definita a queste realtà. Quindi la DC è felice di sostenere un sindaco come Carlo Masci che ha lavorato benissimo in questi cinque difficili anni di amministrazione e speriamo in un risultato brillante per lo scudo crociato. Vittoria al primo turno? Credo sia molto probabile ma noi siamo democristiani, diamo sempre l’allarme, meglio essere allarmati che troppo ottimisti”.

Successivamente, è intervenuto Carlo Masci che ha detto: “Il legame con l’Onorevole Rotondi dura da tanto tempo. La sua presenza qui, a sostegno della mia candidatura, sottolinea ancora di più questo nostro rapporto. Insieme correremo per cogliere l’obiettivo della vittoria al primo turno. Ci aspettiamo un risultato di grande importanza e credo che la DC avrà un ruolo significativo per queste elezioni. Ho voluto fortemente la presenza della DC nella nostra coalizione perché lo scudocrociato rappresenta un grande punto di riferimento. Ci prepariamo ad un grande risultato, che sarà di tutti, a prescindere dalle percentuali”..

In chiusura il coordinatore UDC, Roberto Iulianetti ha dichiarato: “Ringrazio l’onorevole Rotondi che ha voluto portare il suo saluto e il suo sostegno alla nostra lista. Per noi la tradizione conta. Il passato insegna a capire il presente e aiuta a proiettarci nel futuro. Devo ringraziare anche il sindaco Carlo Masci che ci ha voluti fortemente e ci ha aiutato a raccogliere anche le firme, segno di quanto volesse il nostro sostegno. Siamo in una grande coalizione, fortissima, e io credo nel nostro risultato: sarà una piccola percentuale ma sarà un punto di partenza per poi riportare la DC in tutto l’Abruzzo”.