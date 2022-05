COMUNALI: SABATO TOUR ABRUZZESE SEGRETARIO PD LETTA, NEL POMERIGGIO A L’AQUILA

L’AQUILA – Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, sabato 4 giugno parteciperà a incontri in Abruzzo. Alle 11.45 inaugurerà la nuova sede del Pd Abruzzo, a Pescara, in via Tiburtina Valeria 144, assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici. Rilascerà dichiarazioni e risponderà alle domande della stampa a seguire, alle 12.30.

Alle 17 Letta sarà all’Aquila, alla Villa Comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane.