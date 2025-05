COMUNALI: SALVINI A SULMONA, “C’E’ BISOGNO DI SINDACI OPERATIVI PER 5 ANNI, SCELTO CANDIDATO GIUSTO”

SULMONA – “C’è bisogno di sindaci operativi che stiano per 5 anni al loro posto. Lo dico da Sulmona dove si va a votare in anticipo perché la sinistra ha litigato. Abbiamo scelto di candidare un avvocato che ha portato avanti la battaglia a difesa del tribunale, certi che saprà lavorare bene per questo territorio”.

Lo ha detto da Sulmona (L’Aquila) il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, oggi in Abruzzo a sostegno dei candidati del centrodestra alle comunali del 25 e 26 maggio a Ortona e Sulmona. In entrambe le tappe accompagnato dal sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vice segretario federale della Lega, Claudio Durigon.

A Ortona la Lega sostiene il candidato a sindaco Nicola Fratino, a Sulmona Luca Tirabassi.

Il primo appuntamento si è tenuto a Ortona oggi pomeriggio presso il ristorante ‘Al Vecchio Teatro’ in Corso Garibaldi 37, dove incontrerà i candidati della lista Lega insieme agli amministratori locali.

Alle ore 16, Salvini è arrivato a Sulmona all’Hotel Meeting Santacroce in piazza Ginaldi 3, per un incontro con i candidati della Lega e con i cittadini.

Agli incontri presenti, oltre al coordinatore regionale della Lega Vincenzo D’Incecco, il sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, l’onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali, il vice coordinatore regionale Sabrina Bocchino, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, il consigliere regionale Carla Mannetti, i segretari provinciali della Lega Chieti e L’Aquila, Maurizio Bucci e Daniele Ferella.