L’AQUILA – A San Pio delle Camere, in provincia dell’Aquila, il sindaco uscente di centrodestra Pio Feneziani vince nettamente in entrambi i seggi scrutinati con percentuali superiori tra il 68% e 78%.,

Tra i ben sei sfidanti miglior risultato è quello di Roberto Sidoni della lista Per il bene comune resilienza, con il 16,3%, il 29%.

Irriilevanti gli altri candidati Attilio Di Maggio, Stefano Tarullo, Nicola Coccia, Danilo D’Altocolle, Corrado Centonze