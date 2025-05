COMUNALI: SIGISMONDI, “CONFERMATE FORZA E RADICAMENTO DI FRATELL’D’ITALIA

L’AQUILA – “I risultati delle elezioni amministrative confermano la forza di Fratelli d’Italia sul territorio. Voglio esprimere un doveroso ringraziamento ai candidati, alla classe dirigente e a tutti coloro che hanno lavorato con determinazione in questa campagna elettorale. A Sulmona, Fratelli d’Italia si afferma come primo partito, con un risultato importante che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria al primo turno di Luca Tirabassi“.

Lo afferma il senatore e coordinatore di Fdi, Etel Sigismondi.

“Un successo replicato anche a Ortona, dove Angelo Di Nardo, sostenuto da Fratelli d’Italia e da importanti liste civiche, accede al ballottaggio dimostrando non solo la sua credibilità come candidato ma anche la chiara volontà di cambiamento espressa dagli elettori. I dati parlano chiaro: il centrodestra si conferma la prima coalizione della regione, a testimonianza del grande apprezzamento degli abruzzesi per il lavoro svolto a livello locale, regionale e nazionale”.