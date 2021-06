COMUNALI SULMONA: SGARBI PROPONE MORGAN COME CANDIDATO SINDACO DI “RINASCIMENTO”

SULMONA – Vittorio Sgarbi propone il milanese Morgan, al secolo Marco Castoldi, come candidato a sindaco di Sulmona.

Il parlamentare e critico d’arte ha annunciato ieri sera: “La lista Rinascimento ha deciso di proporre alla coalizione Morgan come candidato sindaco. Se la coalizione decidesse di presentare qualche persona locale, noi indicheremo Morgan come assessore alla cultura. La lista Rinascimento in questo modo vuole dare un contributo importante perché si tratta di un nome nazionale”.

Sgarbi riferisce che il cantante avrebbe già accettato la proposta: “Morgan verrà a Sulmona e valuteremo se il suo nome convincerà tutta la coalizione. Se non sarà possibile candidarlo a sindaco, potremmo comportarci come ho fatto io a Roma dove ho fatto un passo indietro rinunciando alla candidatura a sindaco perché mi è stato prospettato l’incarico di assessore. Quello che è stato fatto a Roma può essere utile anche per altre città”.

Sgarbi, lo scorso dicembre, aveva annunciato la presentazione della sua lista “Rinascimento” alle prossime amministrative di Sulmona, a seguito di un’acceso diverbio con l’attuale sindaco, Annamaria Casini, dopo che quest’ultima lo aveva attaccato per una passeggiata in centro a Sulmona senza mascherina.

Tra i nomi proposti nel tempo da Sgarbi anche quello di Roberta Salvati, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Sulmona, che dopo aver ringraziato il critico d’arte ha però tenuto a precisare che “la figura del candidato sindaco sarà individuata e decisa dai vertici del mio partito locali e regionali in accordo con tutto il centrodestra”.