COMUNALI SULMONA: VERRECCHIA (FDI), “SPERIAMO IN UNA VITTORIA AL PRIMO TURNO”

SULMONA – “Ci aspettiamo un risultato positivo, sperando di vincere già al primo turno”.

Lo ha detto il capogruppo FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia ai microfoni di Rete8 in collegamento da Sulmona dove alle 15 sono state chiuse le urne in occasione delle elezioni comunali. Il centrodestra sostiene il candidato a sindaco Luca Tirabassi.

“È stata una competizione sana e rispettosa, segno di una classe dirigente più matura – ha sottolineato – Il tratto distintivo sono una coalizione unita e un candidato a sindaco credibile. Vedremo i risultati che potranno rappresentare anche un’indicazione sullo stato del centrodestra. Ne terremo conto in fase di analisi politica del voto”.