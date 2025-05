COMUNALI: TAJANI A SULMONA, “TIRABASSI ESPERTO E CAPACE”, “DIFESA TRIBUNALE, LAVORO PRIORITA'”

SULMONA – “Qui a Sulmona credo si debba scegliere un sindaco rassicurante, esperto, capace, un avvocato di prestigio che conosce l’arte di saper amministrare, che conosce le regole, ha competenza, persona stimata che ha raccolto il consenso di tutto il centrodestra”

Lo ha detto ieri a Sulmona il vicepremier, leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in città per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Luca Tirabassi, in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Stamane ho ascoltato il presidente di Federcalcio Gabriele Gravina che mi ha detto che Tirabassi è un ottimo candidato – ha ripreso il ministro – mi piacerebbe se facesse il sindaco della città, un uomo quindi che raccoglie consensi al di là della politica, anche in mondi produttivi e nello sport. Credo sia la persona adatta per governare Sulmona nei prossimi anni”.

“Noi siamo qui per sostenerlo – ha concluso – credo sia la persona giusta per questa città. Un intervento a tutto campo, in cui Tajani ha affrontato i principali temi dell’attualità politica, economica e istituzionale, rilanciando l’impegno di Forza Italia su giustizia, industria e politica estera.

“Chiudere gli uffici giudiziari sarebbe un errore. Sono necessari anche in realtà con vocazione commerciale e industriale come questa. Continueremo a vigilare: gli uffici giudiziari resteranno aperti”, ha assicurato il leader azzurro, con riferimento al rischio di chiusura del Tribunale di Sulmona, uno dei temi caldi di questa campagna elettorale. Assieme al lavoro, e questo proposito forti sono le difficoltà della Magneti Marelli, che conta 444 dipendenti

“Siamo un Paese a vocazione industriale e senza industrie non creiamo lavoro. Per questo ci siamo battuti in Europa per garantire un futuro all’automotive e presentato una politica industriale solida”, ha detto a questo riguardo Tajani.

“Raccolgo la fiducia e il sostegno del ministro Tajani che non ci sarà soltanto oggi”- assicura Tirabassi. “Spero di essere all’altezza della sua fiducia. Sulmona ha bisogno di buon governo e di persone serie che prendano a cuore le problematiche che attanagliano la città. Abbiamo bisogno di cambiare le cose e abbiamo la forza di farlo”- rincara il candidato sindaco del centrodestra.

Presenti anche deputato Nazario Pagano-

Tajani prima di Sulmona è stato ad Ortona, a sostegno del candidato a sindaco Nicola Fratino.

“Non c’è due senza tre. Hai fatto due volte il sindaco lo farai anche per la terza. Non è solo una battuta. In questo momento in Italia c’è bisogno di persone serie, capaci e rassicuranti. E’ una città che ha bisogno di te perché ha bisogno di esperienza”.

Nel suo intervento Tajani ha poi aggiunto: “Il rapporto con i Balcani rappresenta una priorità della politica estera del governo. Il porto di Ortona può diventare una grossa finestra che guarda i Balcani e può favorire lo sviluppo del commercio, del turismo”.

“Stiamo lavorando per scoprire nuovi mercati. I mercati dei Balcani occidentali li abbiamo già scoperti ma vogliamo fare ancora di più. Sono stato in Croazia, in Serbia, ora vogliamo investire ed esportare di più là. Un porto è fondamentale per favorire esportazioni. Abbiamo cominciato a lavorare per realizzare un grande corridoio commerciale e infrastrutturale che parte dall’India, arriva in Israele, passa attraverso paesi Golfo ed entra nel mare Adriatico per arrivare fino a Trieste”.

“Avere un porto che si affaccia su questo corridoio vuol dire avere altre opportunità. C’è una coincidenza virtuosa che può permettere ad Ortona di diventare un porto ancora più importante, il che significa creare benessere per i territori. Ortona può diventare un volano per la crescita economica”.